RC Genk zoekt opvolger “met veel persoonlijkheid”, 600.000 euro ontslagpremie voor Mazzu KDZ/LUVM/NVK

13 november 2019

06u00 0 Racing Genk Racing Genk nam gisteren ­afscheid van Felice Mazzu. De coach krijgt een cheque van ­bijna 600.000 euro mee als ­afscheidspremie. Genk zoekt intussen naarstig een opvolger “met veel persoonlijkheid” .

Een schouderklopje en een cheque van bijna 600.000 euro, daarmee verliet ­Felice Mazzu gisterenmiddag de Luminus Arena. Even voordien had hij het nieuws over zijn ontslag vernomen van voorzitter Peter Croonen. Op datzelfde moment lichtte Dimitri de Condé de spelersgroep en de rest van de technische staf in over de beslissing die de avond voordien genomen was. Croonen keerde maandagavond terug uit Nice en trommelde de andere leden van de raad van bestuur op voor een ­crisisberaad.

Mazzu, die in Genk een contract voor onbepaalde duur had, heeft dus wel recht op een mooie ontslagvergoeding. Zo krijgt hij een bedrag dat tussen de 550.000 en de 600.000 euro schommelt. Ter vergelijking: bij ­Anderlecht kreeg sportief directeur Frank Arnesen ­onlangs ook 600.000 euro afscheidspremie, coach Hein Vanhaezebrouck eind vorig jaar 700.000 euro.

Storck, Vrancken,...

Tegen eind volgende week zou het ontslag van Mazzu juridisch helemaal afgehandeld moeten zijn. “Felice had het gevoel dat hij het tij op lange termijn nog wel kon keren, maar dat gevoel werd niet gedeeld door de raad van ­bestuur», zei Peter Croonen. “We zijn van mening dat het gevoel bij een trainer wit of zwart moet zijn en zo weinig mogelijk grijs. Ofwel geloof je dat de coach de situatie nog kan keren, ofwel geloof je dat niet.” De Condé denkt dat ­Mazzu vooral ten ­onder is gegaan aan de druk van een topclub. “Eén van zijn grote kwaliteiten bij Charleroi was dat hij méér uit een groep kon halen dan iedereen dacht. Dat is hem bij ons niet gelukt. ­Daarom was er bij hem ook heel veel twijfel en dat zet zich over op een jonge groep. Je moet weten waaraan je begint en welke weg je bewandelt om tot een resultaat te komen. Een groep wil duidelijkheid en Mazzu kon hen die niet geven, wat tot zenuwachtigheid en een ­gebrek aan vertrouwen leidde. Onze volgende coach moet er één met persoonlijkheid zijn. Eentje die helder en duidelijk communiceert met de groep én die de lat hoog legt.”

De Condé is sinds gisteren volop bezig aan die moeilijke zoektocht naar een opvolger voor Mazzu. Echt voor de hand liggend is die in geen geval. De Condé heeft een longlist met daarop een tiental namen klaar en moet die nu zien te reduceren tot een shortlist van een drietal kandidaten. Bernd Storck is een naam die zeker op die long- en shortlist staat. De Duitser was vorig jaar in de running om Philippe Clement op te volgen, maar moest het toen afleggen tegen Felice Mazzu. Storck is zo’n persoonlijkheid die niet bang is om een jonge groep met harde hand te leiden. Hij deed het bij Moeskroen en hij doet het nu ook bij Cercle. Alleen is de timing wel heel ongelukkig, Storck is nog maar sinds midden oktober aan de slag bij de Vereniging. Storck heeft aan Cercle-voorzitter Frans Schotte ook laten ­verstaan “in geen ­geval open te staan voor een ander avontuur dan Cercle Brugge”.

Afsnoepen mag

Wouter Vrancken staat óók op die lijst, maar lijkt voorlopig niet de eerste keus te zijn. Vrancken presteert prima bij KV Mechelen en heeft in zijn contract ook een clausule staan waardoor hij zou kunnen vertrekken. Al zijn ze bij Malinwa niet van plan om hun coach zomaar te laten gaan. Genkvoorzitter Croonen zei er in elk geval geen problemen mee te hebben om een coach van een andere Belgische club af te snoepen. Ook niet nu hij voorzitter is van de Pro League. “Ik ben in eerste instantie voorzitter van KRC Genk en zolang wij ­dingen doen die correct zijn, zie ik het probleem niet”, zegt Croonen. “Dat een andere trainer onder contract ligt bij een ­andere club is een complexiteitsfactor, maar ook niet meer dan dat.”