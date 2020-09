RC Genk verdient nog 700.000 euro aan transfer van Timothy Castagne naar Atalanta KDZ

04 september 2020

Racing Genk verdient nog een aardig sommetje aan de transfer van Timothy Castagne. De Rode Duivel verhuist voor 24 miljoen euro van Atalanta naar Leicester City. Racing Genk had geen percentage meer op de doorverkoop, maar krijgt wel nog een opleidingsvergoeding. In het geval van Castagne komt dat neer op een som van 700.000 euro. Castagne kwam in 2011 op 15-jarige leeftijd in de jeugd van Genk terecht. Drie jaar later vierde hij zijn debuut in het eerste elftal, Castagne speelde uiteindelijk drie seizoenen in de Genkse hoofdmacht.



