RC Genk legt 4 miljoen voor Dessers: Nederlandse topschutter tekent voor vier jaar Kjell Doms

23 juni 2020

03u00 1 RC Genk Racing Genk geeft het startschot van de zomermercato. De Limburgers hebben met Heracles Almelo een akkoord bereikt over de transfer van Cyriel Dessers (25). De Limburgers betalen vier miljoen en Dessers tekent een contract voor vier seizoenen.

Daar is Dessers. De 25-jarige topschutter uit de Eredivisie keert na vier seizoenen Nederland terug naar ons land. Racing Genk bereikte gisteren een akkoord met Heracles Almelo over zijn overgang. Om contractuele redenen wordt de deal wel pas op 1 juli geofficialiseerd, tot die tijd blijft Dessers ook meetrainen in Almelo. De gesprekken tussen Genk en Heracles liepen al enkele weken, maar schoten lange tijd niet op. Het transferbedrag vormde een struikelblok. Heracles wilde langs de kassa passeren voor zijn topschutter en vroeg aanvankelijk zes miljoen euro. Een bedrag dat Genk onder geen beding van plan was te betalen, uiteindelijk werd er een akkoord gevonden voor een transfersom die rond de vier miljoen ligt.

De Duitse T1 van Genk was onmiddellijk gecharmeerd door zijn snelheid, wendbaarheid en doelgerichtheid. ‘Kaufen!’

15 goals

Met de komst van Dessers heeft Genk eindelijk een echte vervanger voor Samatta beet. De Tanzaniaanse topschutter vertrok in de winterstop, maar werd niet vervangen. Onuachu deed het niet onaardig in zijn eerste seizoen, maar Stephen Odey, de landgenoot van Onuachu, kon de verwachtingen niet inlossen. De Zweed Benjamin Nygren was vorig jaar nog te jong en te onervaren om echt een rol van betekenis te spelen. Ervaring die Dessers intussen wel heeft vergaard bij onze noorderburen. Hij trapte er vorig seizoen vijftien tegen de netten voor Heracles en werd daarmee gedeeld topschutter in de Eredivisie, samen met Steven Berghuis van Feyenoord.

In de winterstop stond Dessers al dicht bij een vertrek uit Almelo. Zowel Celta de Vigo als het Italiaanse SPAL toonden interesse in de Belg met Nigeriaanse roots. Dessers, die in ons land al uitkwam voor OHL en Lokeren, had zin in een stap hogerop, maar Heracles weigerde toen elk bod. Hij kreeg wel de garantie dat Heracles deze zomer constructief zou meewerken aan een transfer. Dat wordt er dus eentje naar Racing Genk.

Duo met Onuachu

Nieuw is die interesse overigens niet. Genk had Dessers drie jaar geleden ook al op de radar toen hij van NAC Breda naar Utrecht verhuisde. Toen duwde Genk niet door, nu wel. Mede door het feit dat Hannes Wolf wild is van Dessers. De Duitse T1 van Genk was onmiddellijk gecharmeerd door zijn snelheid, wendbaarheid en doelgerichtheid. ‘Kaufen!’ Wolf ziet in hem de ideale spitsbroeder van Paul Onuachu. De boomlange Nigeriaan als targetman en Dessers er als zwervende spits rond, zo moet de Genkse aanvalslinie er komend seizoen uitzien. De komst van Dessers is voor Racing Genk ook extra interessant in het kader van de regel die clubs verplicht om wekelijks zes Belgen op het wedstrijdblad te zetten. Na Daniel Muñoz is Cyriel Dessers de tweede Genkse nieuweling voor komend seizoen.

