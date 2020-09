Racing Genk zet coach Wolf aan de deur: “Reset nodig om kentering in te zetten”

KDZ

15 september 2020

13u34 6 Racing Genk Een wolf minder in Limburg. Hannes Wolf is niet langer trainer van Racing Genk. De Duitser werd zopas ontslagen na de 5-2-nederlaag van zijn ploeg gisteravond tegen Beerschot.



“De clubleiding is van oordeel dat er een ‘reset’ nodig is om de kentering in te zetten”, licht de club toe. “KRC Genk zal de tijd nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer die van onze ploeg weer een herkenbaar en strijdbaar geheel kan maken. De club dankt Hannes Wolf en Miguel Moreira (de assistent die ook vertrekt, red.) voor hun inzet en passie gedurende de voorbije 10 maanden en wenst hen alle succes in de toekomst.”

Samenwerking met Hannes Wolf en Miguel Moreira stopgezet.



Na vijf speeldagen staat Genk op een troosteloze 14de plaats in het klassement met amper vijf punten uit vijf wedstrijden. De zwanenzang op het Kiel was de kroniek van een aangekondigd ontslag. Het boterde al een tijdje niet meer tussen Wolf en de spelersgroep. Tegen Beerschot werd duidelijk dat het helemaal op is. Wolf probeerde het nog maar eens in een nieuwe veldbezetting, maar Genk creëerde nauwelijks kansen. De twee goals vielen telkens uit een strafschop. Genk beëindigde de wedstrijd zelfs met negen na rood voor Cuesta en Bongonda en slikte vijf tegengoals.

Wolf was pas sinds november vorig jaar aan de slag in de Luminus Arena toen hij de ontslagen Felice Mazzu opvolgde. Tien maanden later zit het avontuur er voor de 39-jarige Wolf al op. Op het moment dat de vorige competitie werd stilgelegd stond hij met Genk op de zevende plaats. De Limburgers begonnen het nieuwe seizoen met steile ambities, maar moeten opnieuw achtervolgen. Racing Genk moet andermaal de zoektocht naar een nieuwe coach starten, de zevende al in zes jaar. Voorlopig neemt Domenico Olivieri de taak van hoofdtrainer over, bijgestaan door Michel Ribeiro.

De reactie van Wolf gisteravond:



