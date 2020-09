Racing Genk wil nieuwe coach eerstdaags voorstellen: Vercauteren nog steeds topkandidaat KDZ/ABD

21 september 2020

07u42 1 Racing Genk Racing Genk hoopt vandaag of morgen zijn nieuwe coach te kunnen voorstellen. Frank Vercauteren ligt nog steeds in polepositie om Hannes Wolf op te volgen.

Wie wordt de nieuwe trainer van Genk? Daar zou, als het van de club afhangt, snel duidelijkheid over moeten komen. De Limburgers praten nog steeds intensief met Vercauteren, die de topkandidaat is. Hij stelde vorige week zijn reis naar Rusland uit om verder te kunnen onderhandelen. Als Vercauteren voor Genk kiest, dan komt hij opnieuw bij de club waarmee hij in 2011 al eens landskampioen werd.

Sinds het ontslag van Hannes Wolf vorige week dinsdag heeft Domenico Olivieri als trainer ad-interim de touwtjes in handen bij de A-kern. Met succes, want Genk won gisteren met 3-1 van KV Mechelen.

