Racing Genk verliest topschutter: Samatta op weg naar Aston Villa voor 10 miljoen Kjell Doms

16 januari 2020

13u36 12 RC Genk Ally Samatta (27) staat op het punt om Racing Genk voor 10 miljoen euro te verlaten voor Aston Villa. De Tanzaniaanse topspits van Racing Genk moet bij de club uit Birmingham de vervanger worden van de geblesseerde Wesley, die een zware knieblessure heeft opgelopen en dit seizoen niet meer in actie komt. Tussen Samatta en de Premier League-club moeten er nog enkele details worden uitgeklaard, Aston Villa hoopt dit weekend de overgang af te ronden.

Aston Villa staat op dit moment op een 18de plaats in de Premier League en verkeert in acuut degradatiegevaar. Samatta trainde deze morgen wel nog bij Racing Genk, maar hij komt wellicht niet meer in actie voor de landskampioen. Met een transfer naar de Premier League gaat de droom van Samatta in vervulling, hij wordt de eerste Tanzaniaan in de Engelse hoogste klasse. Eerder deze winter liet hij lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten schieten om zijn Engelse droom na te jagen. Samatta had vorig jaar een belangrijk aandeel in de vierde landstitel van Racing Genk. Hij scoorde toen 20 keer. Ook dit seizoen is hij met 7 goals de Genkse topschutter. In vier seizoenen speelde hij 191 wedstrijden, daarin was hij goed voor 76 doelpunten en 20 assists.