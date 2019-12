Racing Genk verlengt contract van Vandevoordt tot 2023 Redactie

13 december 2019

17u05 2 Racing Genk Goed nieuws voor Maarten Vandevoordt. KRC Genk heeft laten weten dat het contract van de jonge doelman wordt verlengd tot 2023. Daarmee toont de club vertrouwen in zijn doelman na de moeilijke wedstrijd tegen Napoli.

In een persbericht liet KRC Genk weten dat doelman Maarten Vandevoordt zijn contract bij Genk met twee jaar heeft verlengd. Hij blijft tot midden 2023. Daarmee toont de club vertrouwen in hun doelman, die er de afgelopen drie wedstrijden in doel stond. Vandevoordt maakte z’n debuut in het eerste elftal en werd officieel de jongste doelman ooit in de Champions League. Hij is ook jeugdinternational bij de Belgische U19.

Vandevoordt is een geboren Truienaar, en hij kwam als 9-jarige van Brustem VV naar de Genkse jeugdacademie. Al snel bleek dat de club opnieuw een groot keeperstalent in huis had. Hij was nog geen 16 jaar toen hij in januari 2018 al mee op winterstage mocht.

Maarten Vandevoordt tekende zopas een nieuwe overeenkomst bij @KRCGenkofficial! Proficiat en veel succes @maartenvdv26! #SportPlus pic.twitter.com/zV3bhEdEOV SportPlus(@ SportPlusFM) link