Racing Genk stelt Ianis Hagi officieel voor: "Dit is een club die spelers laat groeien"

RC Genk Racing Genk heeft Ianis Hagi vanmiddag officieel voorgesteld. De beloftevolle spelverdeler, die vorige week van het Roemeense Viitorul overkwam, zal het rugnummer 23 dragen. " Ik heb voor Genk gekozen omwille van het project dat mij voorgeschoteld werd", liet de Roemeen, zoon van de illustere Gheorghe Hagi, optekenen. "Dit is een club die spelers laat groeien."

“Mijn enige doel deze zomer was terechtkomen bij een club waar ik me verder kan ontwikkelen”, herhaalde Hagi, vorig seizoen goed voor veertien goals en acht assists in 39 wedstrijden, enkele keren in de persruimte van de Luminus Arena. “Ik ben ervan overtuigd dat dat gelukt is. Bij Genk kan ik op technisch, fysisch en tactisch vlak groeien.” Hagi kende ook zijn klassiekers en wist dat internationale toppers als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Kalidou Koulibaly in Genk werden grootgebracht.

Hagi had een korte vakantie na in juni op het EK U21 Roemenië naar de halve finales te hebben geleid, maar daar gaf de middenvelder niets om. “Ik ben fysiek helemaal in orde. Door het EK is mijn conditie misschien zelfs beter dan mijn medespelers, die nog opbouwen naar het nieuwe seizoen.”

“De omgeving is hier bovendien geweldig”, vervolgde hij. “Iedereen is heel positief en het niveau van de ploeg is heel hoog. Ik had vooraf wat advies ingewonnen bij mijn goede vriend Razvan Marin (die in het tussenseizoen Standard verliet voor Ajax, red.) en hij zei niets dan positieve zaken over de club en het Belgische kampioenschap.”

Behalve de doorgroeimogelijkheden werd Hagi in Genk natuurlijk ook aangetrokken door het feit dat de Limburgers als kampioen rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League mogen starten. “Iedereen wil in die competitie spelen”, was Hagi duidelijk. “Het is het allerhoogste niveau. Ik kijk er enorm naar uit.”

Tot slot werd Ianis Hagi nog gevraagd naar de druk die de naam Hagi met zich meebrengt, verwijzend naar zijn vader Gheorghe Hagi, die algemeen beschouwd wordt als de beste Roemeense voetballer aller tijden. “Ik ben die druk gewoon”, aldus Ianis. “Ik ben zo geboren en zo opgegroeid. Ik word er iedere dag op gewezen, maar dat stoort me ook helemaal niet.”