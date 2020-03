Racing Genk recupereert Onuachu en Maehle KDZ

06 maart 2020

14u14 0 RC Genk Racing Genk speelt morgen de eerste van - hopelijk voor hen - twee finales. Een positief resultaat tegen KV Oostende zorgt er in elk geval voor dat de landskampioen op de slotspeeldag tegen KV Mechelen in een rechtstreeks duel mag uitvechten wie dat laatste play-off 1 ticket bemachtigt.

Voor de trip naar de Kust kan Genk opnieuw beroep doen op Paul Onuachu. De Nigeriaanse spits was er tegen Club Brugge niet bij door een hamstringblessure. “Maar hij is opnieuw fit”, zei Hannes Wolf zopas op zijn persconferentie. “Hij heeft de hele week probleemloos meegetraind. Door zijn profiel is Onuachu een speciale speler en heel belangrijk voor onze offensieve plannen.”

Naast Onuachu recupereert Genk ook rechtsachter Joakim Maehle. De Deen keert terug uit schorsing. Op de linksbackpositie blijft het puzzelen. Jere Uronen is out, net als Casper De Norre, Dries Wouters zit dan weer een schorsingsdag uit. “Neto Borges is fit en speelklaar en ik kan ook met Jhon Lucumi uitwijken naar links. Duitsland is in 2014 wereldkampioen geworden met Benedikt Höwedes op de linksachter, van opleiding een rechtsvoetige centrale verdediger. Frankrijk is wereldkampioen met Benjamin Pavard op de rechtsachter, ook hij is van opleiding een centrale verdediger. Alles kan dus”, besloot Wolf met een knipoog.