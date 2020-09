Racing Genk praat met Vercauteren KDZ/RN/HML

18 september 2020

04u00 0 Racing Genk Zijn we op weg naar een reünie tussen Racing Genk en Frank Vercauteren (63)? Beide partijen zaten de voorbije dagen in elk geval rond de tafel voor de eerste verkennende gesprekken.

Voorzitter Peter Croonen zei dat de opvolger van Hannes Wolf vooral een trainer met ervaring moest zijn. Iemand die de Belgische competitie kent én die niet bang is om met jonge talenten te werken. Criteria waar Vercauteren allemaal aan voldoet, vreemd is het dus niet dat hij hoog op het Genks verlanglijstje staat.

Vercauteren werkte tussen 2009 en 2011 al in de Luminus Arena en werd met Genk ook kampioen in 2011. Een paar maanden later verliet hij Genk toen wel halsoverkop voor een avontuur bij Al-Jazira in Abu Dhabi. Desondanks geniet Vercauteren nog steeds heel veel aanzien binnen het Genks bestuur. Dat is ook het geval voor Marc Brys (58). Hij lag tien maanden geleden al in balans met Hannes Wolf, maar de trainer van OHL heeft gisteren zelf aangegeven absoluut bij Leuven te willen blijven. Ook de naam van Jess Thorup (50) circuleert in Genk. De Deense ex-coach van de Buffalo’s gaf aan open te staan voor een nieuw avontuur in België, maar tot op heden had hij nog geen contact met Genk.

Lees ook:

Wolf reageert voor het eerst op zijn ontslag: “Ik ben verrast dat ik zo snel moest vertrekken” (+)