Racing Genk pakt uit met hartelijke kerstvideo: spelers wensen iedereen vrolijke feestdagen toe Redactie

24 december 2019

18u30 0 Racing Genk Het jaar loopt op zijn eind en dan is het niet alleen aan Koning Filip om zijn kerstboodschap ten berde te brengen. Ook de spelers van Racing Genk waagden in aanwezigheid van de kerstman zelf een poging. En dat in heel wat verschillende talen.

Zo waagden Samatta, De Norre, Uronen, Borges, Ito en Cuesta zich aan kerstwensen in de talen van hun ploegmaats. Leuke taferelen uiteraard, wanneer een Braziliaan plots “Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar” in het Fins moet wensen.

“Het jaar 2019 staat voor altijd in ons geheugen gegrift als dat van de vierde landstitel, met een wondermooi supportersfeest in de stad tot gevolg. KRC Genk was voor het hele voetballandschap de oververdiende kampioen, en daar mogen we nog altijd heel trots op zijn”, klink het in de persmededeling van Racing Genk die de videoboodschap vergezelde.

“Sportief is het in de tweede helft van het seizoen een stuk minder verlopen. De huidige campagne heeft voorlopig niet gebracht wat we ervan gehoopt hadden. Iedereen in de club zal er alles aan doen om in het nieuwe jaar weer aan te knopen met de successen.”