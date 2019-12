Racing Genk kan niet rekenen op Onuachu KDZ

03 december 2019

06u55 0

Op een breekijzer hoeft Genk niet te rekenen tegen Antwerp. Paul Onuachu is er zoals gevreesd niet bij tegen de Great Old. De Nigeriaan blesseerde zich in de slotfase van de derby tegen STVV aan de schouder, maar de schade valt wel mee. “Ik was bang dat het opnieuw heel ernstig zou zijn”, zei Wolf. “Meteen na de wedstrijd zag het er echt slecht uit. Gelukkig is na onderzoek gebleken dat het schoudergewricht niet geraakt is, al heeft hij op dit moment wel nog veel pijn. Vanavond moeten we Onuachu missen, mogelijk zit hij komend weekend wel opnieuw in de selectie.”