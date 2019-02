Racing Genk heeft vervanger Zhegrova beet, leider huurt Japanse international: “Explosief en snel” KDZ/GVS

02 februari 2019

08u31 2 Racing Genk De overgang van de Japanse international Junya Ito (25) naar Racing Genk is nu ook officieel. De Limburgers bereikten een akkoord met de Japanse eersteklasser Kashiwa Reysol voor hun huurperiode van 1,5 seizoenen, met een optie tot aankoop. Ito is een flankaanvaller en moet Edon Zhegrova vervangen.

“Ito was in Japan reeds goed voor 162 wedstrijden in de hoogste klasse, waarin hij 26 keer scoorde en maar liefst 35 assists gaf. Hij is ook Japans international met 12 interlands en 2 doelpunten. Junya is enorm explosief en snel. Hij heeft een groot loopvermogen en zorgt met zijn aanvallend spel steeds voor dreiging”, klinkt het op de webstek van de leider uit de Jupiler Pro League. Gisteren viel de aanwinst in de finale van de Asian Cup zes minuten voor tijd in. Japan moest ietwat verrassend het onderspit delven tegen Qatar (1-3).

Ito moet de vervanger worden van Edon Zhegrova, die de club wil verlaten wegens te weinig speelkansen. De 19-jarige Kosovaar is op weg naar FC Basel.