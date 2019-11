Racing Genk heeft nieuwe coach Hannes Wolf nu ook officieel beet, kijk straks naar zijn eerste training KDZ

19 november 2019

12u54 48 Racing Genk Hannes Wolf (38) is nu ook officieel de nieuwe trainer van Racing Genk. De Duitser arriveerde deze ochtend in de Luminus Arena, waar de laatste details werden uitgeklaard. Wolf staat om 14u samen met zijn assistent Miguel Moreira voor het eerst op het oefenveld. Drie uur later wordt de opvolger van Felice Mazzu officieel voorgesteld aan de pers. Zowel de training als de persconferentie kan u bekijken op deze pagina!

“De laatste administratieve kronkel is vanmiddag weggewerkt”, klink het bij de landskampioen. “KRC Genk is trots om de Duitser Hannes Wolf (38) aan te kondigen als nieuwe trainer.” De deal is met andere woorden volledig in kannen en kruiken.

Wolf werd deze ochtend omstreeks 8u opgewacht door algemeen directeur Erik Gerits. “Normaal zou ik je een hand geven, maar als je foto’s aan het nemen bent...”, vertelde de Duitser bij zijn aankomst.

Gisteravond ging de nieuwe coach al naar kledingmaker Vossen voor een gepersonaliseerd kostuum. Het was de bedoeling om de komst van de opvolger van Mazzu dan al te officialiseren, maar door een klein administratief euvel bij zijn ex-club Hamburg werd dat uitgesteld tot vandaag.

Fans van Genk die de nieuwe trainers graag aan het werk willen zien, hebben geluk: de training is open voor het publiek. Wolf moet de Limburgers uit het slop trekken. Hij zat sinds mei van dit jaar zonder club. De Duitser werd toen ontslagen bij de Duitse traditieclub - en huidig tweedeklasser - Hamburger SV.