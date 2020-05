Racing Genk haalt Oyen en Dwomoh bij A-kern KDZ

19 mei 2020

Racing Genk Racing Genk versterkt zijn A-kern voor volgend seizoen met twee jonge talenten: Luca Oyen en Pierre Dwomoh.

Luca Oyen is 17 en de zoon van ex-prof Davy Oyen. Oyen, een aanvallende middenvelder, maakte afgelopen winterstage in Benidorm een goede indruk. In de oefenwedstrijd tegen Ferencvaros zorgde hij met een goal en een assist zelfs voor de ommekeer. Ook in de Youth League tegen Liverpool, Napoli en Salzburg behoorde hij steevast tot de uitblinkers. Oyen loopt al tien seizoen rond op de Genkse jeugdacademie en tekende in de zomer van 2018 zijn eerste profcontract. Nu zet hij de stap van de Jos Vaessen Academy naar de A-kern.



Oyen is niet alleen om de overstap naar de grote jongens te maken, hij krijgt het gezelschap van Pierre Dwomoh. Hij wordt in juni pas 16, maar wordt in Genk als supertalent beschouwd. Dwomoh is jeugdinternational en speelt bij voorkeur als tweede spits. Opvallend: Juventus toonde verregaande interesse in de Belg met Ghanese roots, maar Genk speelde kort op de bal en bood hem een nieuw contract aan tot 2024. Hij begint straks aan zijn vierde seizoen in Genk, voordien kwam hij uit voor Anderlecht.



