Racing Genk gaat Premier Leagueclubs achterna met hybride grasmat Redactie

04 juli 2018

14u16

Bron: Belga 0 Racing Genk Deze week zijn de werken in de Luminus Arena gestart voor een nieuwe, hybride grasmat. De GrassMaster-mat wordt gelegd door 20 miljoen kunstvezels in de bestaande natuurlijke grasmat te injecteren. KRC Genk is de enige Belgische club met een dergelijke hybride mat.

KRC Genk legde in maart nog een nieuwe natuurlijke grasmat in aanloop naar play-off 1. Tarkett Sports verstevigt die mat door er 18 cm diep en om de 2 cm hoog performante polypropyleenvezels in de bodem te injecteren. De natuurgraswortels zullen zich aan de kunstvezels hechten, met als resultaat een verstevigde mat, die in alle weersomstandigheden goed bespeelbaar blijft. Bovendien wordt de kunstgraszone rond het veld vernieuwd en zelfs volledig blauw gekleurd, met het logo van de club in het wit.

Door de totale investering van zo'n 500.000 euro zet de Limburgse club in op duurzaamheid en kwaliteit. Zo is de grasmat eenvoudiger te onderhouden - na elk seizoen wordt wel opnieuw ingezaaid - en heeft de mat een langere levensduur. "De komende jaren kunnen we een heel seizoen lang - ook in play-off 1 - op een goede grasmat spelen", zegt stadiondirecteur Kobe Schepers. "We kiezen met GrassMaster voor een systeem met veel ervaring."

Uniek in België

KRC Genk is de enige club met een dergelijke hybride mat in de Jupiler Pro League. In de Engelse Premier League spelen vijftien van de twintig clubs op GrassMaster, maar de hybride matten worden wereldwijd gebruikt. Zo spelen ook de Rode Duivels vrijdag tegen Brazilië in Kazan op een GrassMaster-mat. "We hebben al ervaring sinds 1989 met hybride velden. We ontwikkelen en produceren de kunstgrasvezels ook zelf", aldus Yves De Cocker van GrassMaster. "We zijn fier met deze doorstart in België bij KRC Genk. We hebben gevoeld dat het een innoverende club is."

Het groenteam van KRC Genk krijgt begeleiding en opleiding van GrassMaster Pitch Consultants, met onder meer Dan Duffy. De voormalige 'groundsmaster' van Swansea City werd drie keer tot Premier League 'Groundsman of the Year' uitgeroepen. De werken aan de grasmat zullen zo'n twaalf werkdagen duren, waarna de eerste wedstrijd op de nieuwe mat op zaterdag 21 juli tegen Olympiacos zal gespeeld worden.