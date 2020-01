Racing Genk en Glasgow Rangers hebben mondeling akkoord over uitleenbeurt Ianis Hagi KDZ

30 januari 2020

13u39 10 Racing Genk Ianis Hagi (21) is op weg naar de Glasgow Rangers. Genk heeft een mondeling akkoord met de ploeg van trainer Steven Gerrard over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst wordt ook een aankoopoptie voorzien.

Ianis Hagi verruilt Racing Genk voor de Glasgow Rangers. De Roemeense middenvelder wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend. Hij wordt vandaag nog in Glasgow verwacht om zijn medische tests af te leggen. De zoon van Gheorghe Hagi kwam begin dit seizoen voor FC Viitorul voor vier miljoen, maar kon zich niet doorzetten bij Genk. Noch onder Felice Mazzu, noch onder Hannes Wolf kon hij een vaste stek verwerven.

Hagi verkast nu naar Glasgow in de hoop er meer speelminuten te vergaren. Hij wil zich ook in de kijker spelen met het oog op de Olympische spelen van komende zomer in Tokio waar Roemenië aan mag deelnemen. In 19 wedstrijden voor Genk dit seizoen was hij goed voor drie goals en vier assists. De Rangers staan op dit moment tweede in de Schotse Premier League op vijf punten van leider Celtic.