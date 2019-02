Racing Genk dreigt Zhegrova te verliezen: “Spelers die hier niet met hun hart zijn, kunnen best vertrekken” Kjell Doms

01 februari 2019

16u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Edon Zhegrova (19) wil weg bij Racing Genk en is in vergevorderde onderhandelingen met het Zwitserse FC Basel. Daarmee dreigt Racing Genk een jong talent te verliezen. En dat vindt trainer Philippe Clement erg jammer. “Spelers die hier niet met hun hart zijn kunnen best vertrekken.”

“Dat is jammer voor iedereen”, vertelde Clement over het dossier Edon Zhegrova. “Ik heb veel ervaring met jonge spelers en sommigen zijn heel ongeduldig. Jammer genoeg valt Edon in die categorie. Hij vindt dat hij veel meer had moeten spelen die voorbije zes maanden en dat gevoel wordt dan ook nog eens heel erg gevoed vanuit zijn entourage. Dus dan kom je in een situatie dat die jongen een andere stap wilt zetten in zijn carrière. De toekomst zal moeten uitwijzen of dat voor hem de juiste stap was.”

“Wij hadden heel graag met hem voortgewerkt. Wij hebben hem de afgelopen zes maanden hele goede stappen zien zetten, maar we zien ook nog wat de werkpunten zijn. Daar is hij duidelijk minder van overtuigd.”

(lees onder de foto verder)

Supporters

Clement betreurt vooral de manier waarop Zhegrova zijn transfer heeft willen afdwingen. De Kosovaar stuurde de laatste dagen zijn kat naar training in de hoop de club onder druk te zetten. “Ik heb begrip voor spelers die meer willen spelen, maar de manier waarop je dat kenbaar maakt is voor mij ook belangrijk. Kijk naar Bojan Nastic, ook een jongen die meer minuten wil maken maar dat wel correct doet. Hij is hard blijven werken, was altijd beschikbaar voor de groep. Zelfs op het laatste moment stuurde hij mij nog een bericht: ‘coach, ik zal niet op training zijn, want ik ga mijn medische testen doen bij Oostende.’ Dat is de manier waarop een profspeler het moet doen en daar heb ik eindeloos respect voor. Maar als je zoals Edon niet op training verschijnt, dan laat je de groep in de steek en dan laat je de supporters in de steek. Voor spelers die hier niet met hun hart zijn is er geen plaats, die kunnen best vertrekken.”