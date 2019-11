Racing Genk communiceert dinsdag over lot Felice Mazzu KDZ

10 november 2019

22u23 2

Overleeft Felice Mazzu de nederlaag tegen AA Gent? De coach zag hoe Genk opnieuw een erg belabberde indruk naliet en dat in de match die hij verplicht was te winnen. Over zijn lot wordt dinsdag na een Genks beraad gecommuniceerd. Omdat voorzitter Peter Croonen ook morgen nog in het buitenland vertoeft, vindt die vergadering pas dinsdag plaats. Maar de kans dat Mazzu mag aanblijven, is haast onbestaande.

“Ik heb moeite om het verschil in vier dagen te begrijpen tussen onze wedstrijd in Liverpool en die van vandaag”, sprak Mazzu na de 0-2. “Bijzonder frustrerend. Dit is ook persoonlijk een grote ontgoocheling. Er is vanalles gezegd de voorbije week, maar dat kwam allemaal van buitenaf. Intern heb ik geen analyses gehoord zoals ik die in de kranten las.”

Onze Genk-watcher trekt in HLN PLUS alvast zijn conclusie en neemt alweer afscheid van Mazzu: “Een trieste aftocht voor een aimabel man”