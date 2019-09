Pro League haalt uit naar H&M Vilvoorde na incident met Ndongala: “Onaanvaardbaar”



ODBS

12 september 2019

12u48

Bron: Belga 0 RC Genk De Pro League, die de belangen van de professionele voetbalclubs verdedigt, is geschrokken over de manier waarop Dieumerci Ndongala valselijk beschuldigd werd van winkeldiefstal in kledingzaak H&M in Vilvoorde. “Het is onaanvaardbaar dat Ndongala het slachtoffer is van vooroordelen”, reageerde CEO Pierre François van de Pro League.

De speler van KRC Genk werd woensdag tegengehouden door twee agenten, nadat een werkneemster van de lokale H&M-winkel de politie had gebeld. Ndongala werd gefouilleerd, omdat hij verdacht werd van diefstal. Een plaag waar de kledingzaak in Vilvoorde de laatste tijd veel last van heeft. Maar Ndongala, die zich volgens de werkneemster verdacht gedroeg, had zijn aankopen netjes betaald en werd ten onrechte beschuldigd. Hij plaatste een filmpje op de sociale media.

Pierre François, CEO van de Pro League, is verontwaardigd over het incident waar Ndongala slachtoffer van werd. “Vooral omdat het gebaseerd is op vooroordelen. De principes van antidiscriminatie en diversiteit waar we ons toe engageren in de stadions, daar moeten we ons ook buiten de poorten van het stadion voor durven inzetten. We spreken dan ook onze volle steun uit voor onze speler, Dieumerci Ndongala.”