Pozuelo vraagt extra bedenktijd: “Slapeloze nachten heeft die jongen ervan” KDZ

15 januari 2019

Alejandro Pozuelo trainde gisteren niet mee bij Racing Genk, al was hij wel op de club. Geen geval van transferitis, lichtte trainer Philippe Clement toe, wel stramme hamstrings waarvoor Pozuelo zich binnen liet verzorgen door de medische staf. Op het moment dat de coach zijn jongens opnieuw naar de kleedkamer stuurde, vertrok Pozuelo al op de club. Hij ligt nog steeds in de knoop met zichzelf en heeft zelfs nog een paar dagen extra bedenktijd gevraagd. Kiest hij voor het grote geld bij Al-Ahli in Saoedi-Arabië of strijdt hij met Genk voor de landstitel om zo de eerste trofee uit zijn carrière te pakken? Spaanse collega’s die dicht bij Pozuelo staan, melden zelfs dat hij stiekem nog droomt van een terugkeer naar zijn eerste liefde Betis Sevilla, al is dat nu niet aan de orde.

“Slapeloze nachten heeft die jongen ervan”, aldus Clement. “Het is ook geen beslissing die hij alleen wil of kan nemen, Spanjaarden zijn familiemensen. Maar ik verwacht hem morgen (vandaag, red.) weer op het trainingsveld.” Ook tegen zijn ploegmakkers lost Pozuelo weinig. “Hij lacht en dolt, maar over een mogelijke transfer rept hij met geen woord”, klinkt het uit de kleedkamer. De soap kan nog twee weken duren. Want stel dat Pozuelo nú beslist om te blijven, zal hij dat ook doen op 31 januari, de laatste dag van de transferperiode, als er een nóg beter voorstel komt?