Pozuelo is eindelijk opnieuw de Genkse maestro: "Aanvallen zal voor mij altijd primeren"

21 februari 2018

23u16 0 Racing Genk Welkom terug, Alejandro. Zo voelt het althans. Onder Albert Stuivenberg viel ­Alejandro Pozuelo (26) terug tot een modale meeloper in België, onder de vleugels van Philippe Clement herleeft de Spanjaard volledig. «Het plezier is terug.»

Alejandro, het lijkt wel alsof jij de ­beste wintertransfer van Racing Genk bent.

«Sinds de komst van Clement (lees ­Clémén) voetbal ik opnieuw met veel meer zelfvertrouwen. Ik sta opnieuw met plezier op het veld. Dat was onder de vorige trainer helemaal verdwenen.»

Clement schrok bij zijn aankomst van jullie fysieke paraatheid. Hoe zat dat bij jou, kampte jij ook met een conditionele achterstand?

«We hebben vooruitgang geboekt op dat vlak, dat tonen de statistieken ook aan. Maar volgens mij is het altijd meer een mentale kwestie geweest dan een fysieke. Clement heeft de juiste ‘feeling’ met de groep. De reden dat het niet lukte met Stuivenberg had niets met het conditionele te maken. Het klikte gewoon niet. Ik voelde geen vertrouwen en dan zit ik niet lekker in mijn vel. En ik was zeker niet de enige, dat zag je aan onze manier van voetballen. De namen op het veld zijn dezelfde onder Clement, maar het zijn nieuwe spelers. deze groep heeft een metamorfose ondergaan.»

