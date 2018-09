Pozuelo, een lust voor het oog met dank aan Clement:"Ik ben een Spanjaard. Wij moeten liefde voelen" KDZ

17 september 2018

08u15 0 Racing Genk Alejandro Pozuelo (26) voetbalt op een roze wolk en daar profiteert heel Racing Genk van. Anderlecht kreeg geen vat op de Spaanse regisseur. "Ik ben weer op topniveau."

Ja, er was die knappe goal van Sébastien Dewaest, maar het echte verschil tussen Racing Genk en Anderlecht was Alejandro Pozuelo. Anderlecht mist de genialiteit van 'Pozo', in het hoofd en in de voeten. De Spanjaard ziet alles sneller dan de rest én hij voert het tot in de perfectie uit. De balbehandeling, de lichaamsbeheersing, het inzicht, de doorsteekballetjes, links of rechts, hij weet zelf niet wat zijn beste voet is. Het is een lust voor het oog. In Genk zijn ze ervan overtuigd dat er straks maar één topkandidaat is om de Gouden Schoen te winnen. In Brugge en Luik denken ze daar wellicht anders over, maar we hebben begrip voor het Limburgs chauvinisme.

