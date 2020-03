Play-off 1 of niet, Wolf blijft trainer van Genk: “Een blijk van vertrouwen” MVS

05 maart 2020

05u49 0 Racing Genk Soms is geen nieuws tóch nieuws. Hannes Wolf (38) krijgt geen nieuw contract bij RC Genk, simpelweg omdat de Duitser er een verbintenis van onbepaalde duur heeft. Dat ze nu vanuit de Luminus Arena melden dat hij er ook volgend seizoen trainer zal zijn, moeten we dan ook zien als “een blijk van vertrouwen”, aldus sportief directeur Dimitri de Condé.

Play-off 1 halen of niet: het maakt dus niet uit. Wolf wordt niet afgerekend op resultaten. Da’s de achterliggende boodschap. “Had je me deze vraag vorige week of de week ervoor gesteld, ik had net hetzelfde geantwoord”, vertelt De Condé ons. “Doordat dit door ons nu officieel bevestigd wordt, maakt dat de vraag dit seizoen niet meer gesteld moet worden. Het is moeilijk om er een exacte timing op te zetten, maar al tijdens de winterstage was iedereen tevreden over Hannes. Toen al zagen we in hem de geknipte man en dat beeld is niet veranderd. Hij zit vanaf dag één stevig in het zadel, en dat is nog altijd zo. Er is nooit twijfel geweest.”

“Zelfs met 0 punten”

Stel nu echter dat Genk geen enkel punt meer haalt. Wat dan? De Condé lacht. “Dat is wel heel extreem. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar zelfs dan blijft hij onze trainer. We weten immers waar we staan en wat we aan hem hebben. We weten wat de werkpunten zijn en hebben goed in kaart gebracht waar de mankementen zitten. We weten dat we veel, misschien iets te veel, hebben moeten verkopen, maar wij beoordelen de trainer niet op punten. We zitten met z’n allen samen op dit schip en zijn op de goede weg. Waarmee ik niet wil zeggen dat we nu 6 op 6 gaan halen, maar ik voel en weet dat er in de kleedkamer heel veel vertrouwen zit in de technische staf. We zijn misschien niet dat voetballende Genk van vorig seizoen, maar dat heeft ook met technische kwaliteiten en wissels te maken. Je ziet dat de trainer de groep in de hand heeft. Dat er passie is. Da’s de basis van succes. De lat ligt heel hoog, ook op training. Het is ‘op zijn Duits’. Dat is ook waarom we denken dat dit heel goed zit en zal blijven zitten.”