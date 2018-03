Pierre Denier: "Vier dagen niet goed geweest van verloren bekerfinale" Kjell Doms

27 maart 2018

10u16 0 Racing Genk Pierre Denier (61). Veertien jaar Winterslag, dertig jaar Racing Genk. Clubicoon met grote C. Speler, trainer, assistent en sinds twee jaar teammanager. Wij zetten ons gisteren één dag lang in zijn spoor. "Soms heb ik aan 24 uur per dag niet genoeg in deze job."

Wijze mensen kennen de waarde van vriendelijkheid." De spreuk hangt uitgeprint op de kast achter het bureau van Pierre Denier. Zou ze speciaal voor hem bedacht zijn? Moet wel. Om 10.30u worden we met open armen ontvangen in zijn kantoor op het einde van de spelerstunnel in de Luminus Arena. "Normaal ben ik rond 8u op de club, maar het is wat rustiger omdat er geen competitievoetbal is geweest dit weekend én er zijn ook heel wat internationals weg."

't Is maar wat je rustig noemt. Het lijstje met taken dat Denier ontrolt, oogt behoorlijk indrukwekkend. "Ik begin de dag altijd met een overleg met de 'greenkeepers'. We overlopen hoe laat en op welk veld er wordt getraind. Een kwartier voor de training begint, moet er gesproeid worden. De velden moeten er piekfijn bijliggen. Ik weet hoe stressvol het trainersvak is, de trainer moet zich voor de volle honderd procent kunnen toeleggen op het sportieve. Alle randverschijnselen zijn voor mij. Álles moet kloppen. (denkt even na) Zo heb ik een tijdje terug beslist dat er voor elke gesloten training twee stewards aanwezig zijn. Vanaf twee dagen voor de wedstrijd trainen we achter gesloten deuren. Maar het gebeurde al eens dat er toch een supporter opdook en bleef kijken. Meestal patrouilleerde ik zelf rond het veld, maar ik kan mijn tijd nuttiger besteden. Daarom staan er vanaf nu twee stewards op post."

Na de overlegronde met de terreinverzorgers buigt Denier zich over een aantal administratieve taken. "Vandaag contacteer ik ook alle hotels waar we voor elke verplaatsing in play-off 1 zullen verblijven. Dat zijn de wedstrijden tegen Brugge, Anderlecht, Gent en Charleroi. Luik ligt op minder dan een uur van Genk, dat betekent dat we gewoon verzamelen in Stiemerheide. Het hotel waar we ook drie uur voor elke wedstrijd samen eten. Vandaag overloop ik ook de planning voor play-off 1 met de busmaatschappij en bestel ik de recuperatiemaaltijden voor meteen na de wedstrijd. Pizza of pasta in al zijn vormen, noodzakelijk om het herstel te bevorderen. Dat gebeurt in overleg met de dokter en een voedingsdeskundige. We hebben een oventje in de bus en een kwartier voor het einde van de wedstrijd schuift de buschauffeur de maaltijden in de oven. (lacht) Wij kregen vroeger twee broodjes met kaas na een wedstrijd, maar alles is geëvolueerd."

Tussendoor springt Denier even binnen in het trainerslokaal. Physical coach Ruben Peeters en T1 Philippe Clement bereiden de trainingen voor. "Verjaardag goed gevierd, coach? (Clement is vorige week 44 geworden, red.). Even tijd doorbrengen met de familie, heerlijk toch. De tickets voor de belofteninterland vanavond op OHL zijn ook in orde."

Denier glimlacht wanneer hij ons koffie en gebak voorschotelt - 's middags zou ook nog dezelfde sportlunch als de spelers volgen. "Mijn dag is geslaagd als alles vlekkeloos verlopen is. Je moet altijd scherp en alert blijven. Iemand die niet weet wat ons werk inhoudt, die denkt dat het werk van een teammanager erop zit als het wedstrijdblad is ingevuld. Er komt toch iets meer bij kijken. Eigenlijk kom ik met 24 uur in één dag niet toe. Vandaar dat we sinds vorig seizoen met twee zijn. Wout (Maris, red.) houdt zich bezig met de individuele begeleiding van de spelers. Wagenpark, huisvesting, paspoorten, boetes,... Ik focus mij op alles wat 'het team' aangaat."

Tony Greco

Denier is intussen net iets meer dan twee jaar aan de slag in zijn functie als teammanager. De job die voordien jarenlang ingevuld werd door wijlen Tony Greco. Het naamplaatje en een foto waarop Greco samen met de spelers een ereronde maakt, houden de herinnering aan hem levendig. "De dag voor de bekerfinale was het twee jaar geleden dat Tony stierf", zegt Denier bedrukt. "Toen duidelijk werd dat Tony ziek was, vroeg Peter Maes mij of ik de taken van Tony wilde combineren met mijn functie als assistent. Tony had me in de maanden daarvoor al gezegd dat hij wilde stoppen en dat hij in mij zijn ideale opvolger zag. Eigenlijk liep ik al een tijdje stage bij hem. Trainingsaccommodaties bekijken in Turkije voor de winterstage, vergaderingen bij de KBVB, noem maar op. Overal nam hij me mee. Door mijn kapotte knieën - achttien jaar voetbal wreekt zich vroeg of laat - was ik zelf ook aan het uitkijken naar iets anders. Ik was bang dat ik helemáál afscheid zou moeten nemen. (wordt stil) Ergens ben ik blij dat ik teammanager kon worden, alleen had ik het liever niet op deze manier gewild."

Van de ene dag op de andere moest Denier de klik maken. Van uitsluitend bezig zijn met het sportieve, naar enkel nog focussen op het extrasportieve. "Maar dat ging makkelijker dan verwacht", pikt hij in. "Dit was voor mij dé manier om toch nog dicht bij die groep betrokken te blijven. 's Ochtends doe ik mijn ronde door de kleedkamer en dan is het prettig om tussen die jonge gasten te zitten. Ik probeer mee te evolueren, dat houdt me jong én ik voel dat ze me respecteren. Alleen zijn ze nooit te bereiken als ik ze bel", lacht hij. "Dat springt meteen op antwoordapparaat en toch zijn ze een hele dag op hun gsm aan het tokkelen, heel vreemd vind ik dat."

Talisman

Dat de groep in Denier een soort van talisman ziet, wordt snel duidelijk. Wanneer hij de spelers opwacht voor het middagmaal wordt hij door iedereen hartelijk begroet. Alleen de 'handshake' met Joseph Aidoo - vuistje gevolgd door een high five - staat nog niet op punt. "Ik leef tussen de spelers. Het leuke is dat ik nu met iederéén een band kan opbouwen. Als assistent stak ik veel energie in de jongens die naast de ploeg vielen, de ontgoochelde spelers. Daar was ik altijd mee bezig, omdat ik wist hoe die zich voelden. De elf die speelden, die hadden mij niet nodig, zij die ernaast vielen wel. Dat onderscheid maak ik nu niet meer. Ik moei me niet meer met het sportieve, die bladzijde is definitief omgedraaid."

Al wordt het plezier waarmee Denier zijn dagtaken afwerkt er wel voor een groot deel door bepaald. "Verdorie, die bekerfinale was een domper", klinkt het terwijl hij tussen de taken door even naar de training gaat kijken. "Ik ben er vier dagen niet goed van geweest, dat meen ik echt. Het is de eerste keer dat ik een match verloor op de Heizel, na vier bekerfinales en twee Europese wedstrijden tegen Duisburg en Mallorca, telkens aan het feest. Ik had een slecht voorgevoel over deze wedstrijd. We waren onszelf niet. Er zat heel veel spanning in die groep, de spelers voelden dat dit een kans was die ze misschien nooit meer zouden krijgen. Er is geen woord gezegd op de terugweg, iedereen verwerkt zo'n nederlaag op zijn manier. Maar elk woord dat toch valt, is er eigenlijk één te veel."

Geen vijfde Genkse beker op het palmares van Denier, maar hij gelooft wel dat er voldoende veerkracht in het team zit om sterke play-offs te spelen. "Ik voel dat er nog iets inzit", klinkt het. "Clement is teruggekeerd naar de basis, ik zie opnieuw strijd en passie. In november gaf niemand ons nog een kans voor play-off 1. Wij moesten naar onder kijken hé. Iedereen had van Racing Genk een topseizoen verwacht. We konden de kern samenhouden én we speelden maar één wedstrijd per week. We begonnen stroef en zijn nooit in ons ritme gekomen. Tot de club besliste om in te grijpen. Een trainersontslag is nooit prettig. In een eerste reactie denk je meteen: 'Had ik iets meer kunnen doen?' Maar hier wordt werkelijk alles gedaan opdat een trainer optimaal kan werken. Ik hoop van harte dat we sterke play-offs kunnen spelen. Een Europees ticket zou ons seizoen helemaal redden. Daar moeten we vol voor gaan, zélfs als dat wil zeggen dat we opnieuw tot eind mei moeten strijden." En dan begint het verhaal van vooraf aan. "(lacht) Die Europese trips plan ik met veel plezier."

Bekijk de videoreportage op hln.be/denier