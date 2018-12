Philippe Clement wil niet weten van onderschatting: “Kortrijk heeft een kern om mee te strijden voor play-off 1" Kjell Doms

07 december 2018

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 Racing Genk Yves Vanderhaeghe neemt het morgen voor het eerst op tegen de ploeg die hem de kop kostte bij AA Gent, Racing Genk. “KV Kortrijk heeft alles om mee te doen voor play-off 1”, zegt Philippe Clement.

Zou Yves Vanderhaeghe met revanchegevoelens afzakken naar de Luminus Arena? Het was Racing Genk dat hem het genadeschot gaf in Gent door begin oktober met 1-5 te gaan winnen. “De wedstrijden volgen mekaar zo snel op, dat lijkt al eeuwen geleden”, lacht Philippe Clement. “Ik denk in elk geval niet dat Yves echt uit is op revanche, al wil hij hier natuurlijk graag komen winnen. We weten waar Yves voor staat als trainer en welke kwaliteiten KV Kortrijk heeft. Zelf heb ik meer nagedacht over de 3-3 tegen Kortrijk uit de heenwedstrijd. Buitenhuis pakken ze nog meer punten, dus wij zijn gewaarschuwd. Ik heb het toen al gezegd en ik herhaal het nu nog eens: KV Kortrijk heeft een kern om mee te strijden voor een plaats in play-off 1. Er zijn weinig ploegen die in het offensieve gedeelte zoveel wisselmogelijkheden heeft als KV Kortrijk.”

Racing Genk verteerde de midweekse trip naar Charleroi goed en keerde terug met de kwalificatie voor de kwartfinale in de pocket. “Een enorme boost voor de hele groep”, noemde Clement die kwalificatie. “Een referentiematch voor de jongens die al weken en maanden hard aan het werken zijn, maar geen of weinig minuten krijgen omdat de jongens voor hen het zo goed doen. Dan vind ik het mooi om zien dat ze er gewoon staan op het moment dat ze de kans toch krijgen.”

Zinho Gano is zo iemand. Gebarreerd door Ally Samatta kreeg hij dit seizoen nog niet veel speelgelegenheid. Woensdag bedankte hij met een doelpunt. “Maar ik ben niet het soort coach dat zijn spitsen afrekent op het aantal doelpunten dat ze maken”, gaat Clement verder. “Wel veel meer op het werk dat ze leveren voor de ploeg. Als ze hun werk doen en de kansen komen, dan volgen die goals wel. Dat was bij Samatta zo en dat zal bij Gano ook het geval zijn.”