Philippe Clement leeft op een roze wolk: “Ik wist 200 procent zeker dat ik klaar was om een goede hoofdtrainer te zijn” Stephan Keygnaert

08 december 2018

08u20 0 Racing Genk Alles wat-ie aanraakt, verandert in goud. Philippe Clement (44) trapt alle perceptie - "Ik werd saai genoemd, braaf..." - keihard kapot. Met een mix van tactisch inzicht en peoplemanagement. "Ik wist dat ik klaar was." Als 't maar blijft duren. "Ook daar ben ik klaar voor - ik weet dat ik ooit ontslagen word."

Wel, hoe voelt het om 'hot' te zijn?

Philippe Clement: "Pfft, ik doe gewoon mijn job - en natuurlijk is het plezanter als je daarvoor appreciatie krijgt. Maar je kent mij, ik ben geen hoofdtrainer geworden om in de kranten te komen."

Denk je soms nog aan de arme mensen van Waasland-Beveren?

"Hoe bedoel je?"

Zij hadden de moed en het inzicht om Philippe Clement aan te stellen als hoofdtrainer, dat blijkt dan een schot in de roos, maar die trainer trekt na vijf maanden de deur achter zich dicht en zie waar de club nú staat - toe aan zijn derde trainer in een jaar tijd.

"Je mag gaan vragen aan de mensen van Genk: in het eerste gesprek heb ik gevraagd of ik niet eerst het verhaal bij Waasland-Beveren mocht afmaken om dan in de zomer naar hier te komen. Dat bleek niet mogelijk...

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN