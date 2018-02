Patrick Janssens over ontslag bij Genk: "Als de resultaten niet goed zijn, moeten de krokodillen gevoederd worden" Glenn Van Snick

15 februari 2018

23u58

Bron: ATV 1 Racing Genk Patrick Janssens (61), voormalig directeur van Racing Genk, was donderdagavond te gast in het voetbalprogramma ' De Derde Helft' op ATV. Daar praatte hij over zijn vertrek bij de Limburgse club. Vorige week werd de Antwerpenaar bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Erik Gerits. "Eén Antwerpenaar leek blijkbaar genoeg."

"Het is natuurlijk niet de fijnste periode als je stopt met iets wat je graag deed. Maar ik zag het aankomen", begint de gewezen CEO zijn relaas. "Op een bepaald moment komt er wat animositeit in een voetbalclub. Resultaten zijn niet wat men verwacht en supporters gaan zich roeren. En dan moeten de krokodillen gevoederd worden en deze keer was het mijn beurt om in de rivier gegooid te worden. Maar ik kan daarmee leven. Toen ik er begon wist ik dat dit risico bestond. Ik heb 3 jaar en een half heel fijne jaren beleefd en fijne mensen leren kennen. Ik ben vooral dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Dus nu slikken en doorgaan."

Wraak koestert Janssens dus niet. Hij hoopt dan ook dat Genk dit seizoen een prijs pakt. "Op 17 maart is het St. Patrick's Day maar ook bekerfinale op de Heizel. Ik hoop echt dat ze die finale winnen. Ik ga daar hopelijk naartoe en mee van genieten. Ik hoop dat het goed gaat met die club want ik heb daar met veel mensen hard maar ook aangenaam aan gewerkt. Het is een uniek project in het Belgische voetbal - een club die nog een vzw. is en met jonge spelers durft te werken en hen snel een kans geeft. Er is nu een Antwerpse trainer (Philippe Clement, red.) - ik dacht even dat het er minder eenzaam ging worden - maar één Antwerpenaar leek blijkbaar voldoende. (lacht) We hebben elkaar afgelost."