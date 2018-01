Patrick Janssens: "Het ontslag van Albert Stuivenberg was confronterend" Kjell Doms

Patrick, hoe kijk je terug op het ontslag van Albert Stuivenberg?

"Met gemengde gevoelens. Wij hadden voor de aanwerving van Albert ons werk heel grondig gedaan en je zag heel snel zijn impact op de ploeg en de club. Als je dan amper een jaar later moet vaststellen dat het niet meer gaat zoals gehoopt, dan is dat confronterend. De chemie tussen mensen is iets heel kwetsbaar."

Hebben jullie op een bepaald moment geprobeerd om bepaalde dingen te corrigeren?

"Corrigeren is een zwaar woord. We hebben gezocht naar het juiste evenwicht. Enerzijds wil je een trainer zoveel mogelijk autonomie geven, maar anderzijds wil je ook ingrijpen als je ziet dat er problemen groeien. We hebben nooit een probleem gehad over de visie en het voetbal waar wij met de club naartoe wilden, maar communicatief was er een kortsluiting tussen spelers en trainer. Albert had het ook moeilijk om zich aan te passen aan onze clubcultuur. Hij is iemand die heel veel met de spelers praat. Als hij een vraag stelt, dan gaat hij er ook vanuit dat het antwoord de volledige waarheid dekt en dat is niet altijd zo. Zeker niet in onze cultuur waar je de dingen toch wat omfloerst zegt. Dat strookt niet met de stijl van een Rotterdammer."

Voelt dat dan aan als een persoonlijke nederlaag?

"Dingen die niet lopen zoals je wil zijn altijd mislukkingen, maar ik heb moeite met dat woord ‘persoonlijk’. De aanstelling van Albert was niet evident en ik heb samen met Dimitri (de Condé, red) mijn nek uitgestoken door hem aan te bevelen en dat ook vurig te verdedigen. Als het dan niet loopt zoals gehoopt, dan is dat jammer. Maar we blijven wel een club waar de beslissingen collectief genomen worden."

