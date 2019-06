Passagier in vliegtuig weigert 1.500 dollar van bekende quarterback om van stoel te wisselen ODBS

25 juni 2019

12u09

Bron: Twitter @ElisaraEdwards 0 Time-Out Dat niet alles en iedereen een prijs heeft, weet nu ook Cam Newton (30). De quarterback van de Carolina Panthers uit de National Football League (NFL) liep gisteren een stevig blauwtje, toen hij een man 1.500 dollar (1.300 euro) aanbood om van stoel te wisselen in het vliegtuig.

In de video, door een getuige op haar Twitter gezet, zie je hoe de 1m98 grote Newton met het geld cash in de hand de man om zijn stoeltje met extra beenruimte vraagt. Maar de extravagant geklede quarterback komt van een kale reis thuis en neemt gedwee zijn voor hem erg ‘benepen’ en toegewezen zitje weer in. Newton, in 2011 als eerste 'gedraft’ door de Panthers en een van de beste quarterbacks uit de NFL, verdient jaarlijks 16 miljoen dollar (14 miljoen euro) als basissalaris. Daar komen dus ook nog eens inkomsten uit sponsor- en reclamedeals bij. Een bedrag waarvan je misschien niet meteen een privéjet, maar toch zeker een ticket voor ‘business class’ kan kopen. Populaire reactie op de sociale media, is dat de passagier in kwestie een fan van de Atlanta Falcons, de rivaal van de Panthers, moet zijn.