Over de (late) doorbraak en toekomst van Leandro Trossard: "Hij is hét voorbeeld voor de jeugd" KDZ

25 september 2018

08u40 0 Racing Genk Van de Proximus League naar de Rode Duivels. Het atypische parcours van Leandro Trossard (23) toont aan dat talent soms tijd nodig heeft om te kunnen rijpen. "Trossard is een voorbeeld voor de jeugd", zegt Genks TD Dimitri de Condé.

Bij Racing Genk haasten ze zich steeds - terecht - om het belang van het collectief te benadrukken. De officiële hashtag is niet voor niets #SamenGenk. Tegen Cercle Brugge was het #AlleenLeandro. Een hattrick, twaalf goals in veertien matchen, een eerste selectie voor de Rode Duivels.

Geen speler in Europa die op dit moment bepalender is voor zijn club dan Trossard voor Genk. Een goal of een assist om de 68 minuten. Op zijn 23ste is dít het jaar van de grote doorbraak.

