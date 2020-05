Opnieuw een Colombiaan voor Genk: verdediger Daniel Muñoz (24) is eerste versterking KDZ

28 mei 2020

Carlos Cuesta en Jhon Lucumi krijgen er nog een landgenoot bij in Genk. De Limburgers hebben een akkoord bereikt met de 24-jarige verdediger Daniel Muñoz. Hij komt over van Atlético Nacional - de club waar Genk ook Cuesta ging halen - waar hij dit seizoen kapitein was en tekent een contract voor vier seizoenen met een optie voor een extra jaar. Er was ook interesse van de Braziliaanse topclubs Palmeiras en Flamengo en van het Argentijnse Boca Juniors. Zijn landgenoot Iván Córdoba prees hem ook bij Inter Milaan, maar Muñoz kiest uiteindelijk voor Genk om zijn eerste stappen in het Europese voetbal te zetten.

Het is nog niet duidelijk wanneer Muñoz naar België zal kunnen reizen om zijn medische tests af te leggen. Op dit moment is er door de coronacrisis nog een uitreisverbod voor alle Colombianen. (KDZ)

Onze eerste versterking: een groot strijdershart uit Colombia! 🇨🇴🤝🙏💙 #krcgenk #samengenk #bienvenidomuñoz Gracias @atleticonacional #lahinchadelacancha https://t.co/5zneoCiyKn pic.twitter.com/UkHwueGztk KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

#Institucional | Atlético Nacional y el KCR Genk de Bélgica han llegado a un acuerdo verbal para el traspaso de nuestro capitán Daniel Muñoz. Lee el comunicado aquí: https://t.co/DxPIfwZUwH pic.twitter.com/uNkFhmhZtB Atlético Nacional(@ nacionaloficial) link