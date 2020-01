Operatie aan de elleboog en einde seizoen voor Genk-doelman Vandevoordt KDZ

17 januari 2020

13u24 6 Racing Genk Dubbele pech voor Racing Genk. Naast zijn topschutter verliest de landskampioen in één klap ook hun doelman Maarten Vandevoordt met een elleboogblessure. “Een nieuwe keeper is een must, een nieuwe spits is dat niet”, zegt Hannes Wolf.

Racing Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. Net nu Samatta op het punt staat te vertrekken blijkt dat ook doelman Maarten Vandevoordt maanden langs de kant staat met een elleboogblessure. De 17-jarige doelman scheurde op training een ligament in zijn elleboog en moet worden geopereerd. “Het gebeurde op training bij een schot van Bongonda”, lichtte trainer Wolf toe. “Hij overstrekte zijn elleboog. Aanvankelijk dachten we dat het zou overgaan met wat rust, maar na een onderzoek bleek dat hij een ligament gescheurd heeft. Hij moet geopereerd worden en staat drie tot vier maanden langs de kant, zijn seizoen zit erop. Tot overmaat van ramp blesseerde ook derde doelman Tobe Leysen zich aan de knie. Ook hij is out voor Zulte Waregem.”

Na het eerder uitvallen van Danny Vukovic heeft Racing Genk op dit moment nog één fitte doelman, Gaetan Coucke. Hij staat zondag onder de lat tegen Essevee, de 18-jarige Seppe Bastiaens zit op de bank. “Het is duidelijk dat er een nieuwe doelman moet bijkomen”, zei Wolf. “Aanvankelijk waren we dat niet van plan, maar de blessure van Maarten verandert de situatie.” Een nieuwe doelman is een must, een nieuwe spits is dat niet zozeer volgens de Genkse coach. “We houden de markt in de gaten, maar met Onuachu, Odey en Nygren hebben we drie spitsen in de kern. Met Daehli hebben we ook een offensieve speler gehaald. Een nieuwe doelman is een noodzaak, een vervanger voor Samatta is dat wat mij betreft niet.”