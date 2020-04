Ook snertseizoen voor RC Genk: uittredend kampioen eindigde slechts vijf keer lager MVS

03 april 2020

07u05 1 Racing Genk Brusselse miserie in Anderlecht , maar ook KRC Genk, de uittredende landskampioen, beëindigt dit seizoen - officieus - niet al te best. Slechts vijf keer eerder in onze voetbalgeschiedenis deed een regerende kampioen slechter dan de Limburgers.

Het 'record' is nog steeds in handen van Lierse, dat na de titel een jaar eerder, in 1961 pas twaalfde eindigde. De laatste keer dat een kampioen slechter deed dan Genk, was exact tien seizoenen geleden, toen Standard achtste eindigde nadat het een seizoen eerder onder Laszlo Bölöni de titel had gegrepen.

1. Lierse: 12de in 1960-1961

2. SK Beveren: 11de in 1979-1980

3. Daring Bruxelles: 9de in 1921-1922

4. Standard: 8ste in 2009-2010

RC Genk: 8ste in 1999-2000

6. RC Genk: 7de in 2019-2020

Lierse :7de in 1997-1998

KV Mechelen: 7de in 1948-1949

Cercle Brugge: 7de in 1930-1931