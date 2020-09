Ook Jess Thorup in beeld bij Racing Genk als kandidaat-opvolger van ontslagen Wolf Redactie

17 september 2020

Jess Thorup is in beeld bij Racing Genk als opvolger van de ontslagen Hannes Wolf. De 50-jarige Deen moest een maand geleden nog vertrekken bij AA Gent.

RC Genk is volop op zoek naar een nieuwe trainer nadat het Hannes Wolf dinsdag de laan uitstuurde. De 39-jarige Duitser kreeg zijn ploeg niet op de rails, met een teleurstellende 5 op 15 tot gevolg. “We zijn op zoek naar ervaring”, liet voorzitter Peter Croonen optekenen. “Een man die de Belgische competitie kent, die niet bang is om met jonge talenten te werken en in staat is om hen beter te maken.”

Binnen die filosofie past Jess Thorup, die voor offensief voetbal staat en twee jaar aan de slag was bij AA Gent. De Deen staat op het lijstje van kandidaten in de Luminus Arena. Ook OHL-coach Marc Brys en Frank Vercauteren zijn in beeld.

