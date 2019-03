Ook Genk-trainer Clement genoot van zijn jongens: “Deze zege is dik verdiend” GVS

30 maart 2019

22u56

Bron: Proximus Sports 0 Racing Genk Natuurlijk was Genk-coach Philippe Clement een blij man na de Natuurlijk was Genk-coach Philippe Clement een blij man na de 3-0-zege tegen Anderlecht op de eerste speeldag van play-off 1. “Het is ook een wapen om na rust de kloof via de omschakeling uit te diepen.”

“Deze overwinning is dik verdiend”, sprak de Genkse trainer na de partij voor de microfoon van Proximus Sports. “We hadden zelfs meer goals kunnen maken. We moesten (na het vertrek van Alejandro Pozuelo, red.) op korte tijd een nieuwe manier zoeken om te spelen op het middenveld. Maar ik heb het geluk dat deze groep aan de hand van beelden en een bord snel zaken oppikt. Dat lieten ze nu zien.”

In de tweede helft kon Anderlecht wel z’n voet zetten naast Genk. “Maar dit zijn de play-offs. Je kan onmogelijk de hele match dominant zijn. En Anderlecht is een goed team. We kozen na rust om meer vanuit de organisatie te spelen en waren gevaarlijk in de omschakeling. Het is een extra wapen dat je op die manier de kloof kan uitdiepen. In de eerste helft waren we niet efficiënt, maar ik kan als coach alleen maar blij zijn. Fysiek lastig op het einde? Voor sommigen is het de eerste keer dat ze play-off 1 aan deze intensiteit spelen. Mijn jongens hebben veel gegeven.”

