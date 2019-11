Onze Genk-watcher neemt alweer afscheid van Mazzu: “Een trieste aftocht voor een aimabel man” Kjell Doms

10 november 2019

20u00 0 Racing Genk ’t Is over voor Felice Mazzu bij Racing Genk. In de match van de waarheid tegen Gent ging Genk kansloos onderuit. De landskampioen hervat na de interlandbreak met een nieuwe coach.

Het striemend fluitconcert bij de rust zei alles. Het hervonden zelfvertrouwen na de bemoedigende prestatie in Liverpool bleek o zo broos. Felice Mazzu had één keuze tegen AA Gent: winnen. Alleen zo zou kon hij zijn hachje redden. Genk stond na drie minuten op achterstand, tja. Depoitre werkte de rebound na een knal van Mohammadi knap in doel. Meteen na de rust hetzelfde scenario toen Yaremchuk David bediende om de Gentse voorsprong te verdubbelen. Twee rake klappen bij het begin van elke helft velden Mazzu met een knock-out.

De landskampioen straalde op geen enkel moment het geloof uit om een resultaat te willen/kunnen neerzetten tegen AA Gent. Geen vuur, geen passie, geen overtuiging. Je kunt niet zeggen dat ze zich gesmeten hebben om het vel van hun coach te redden. AA Gent - met Bezus als vervanger van de geschorste Vadis - was oppermachtig het eerste kwartier. Het balbezit moet rond de 80 percent geschommeld hebben, we overdrijven heus niet. De eerste Gentse Europese uitzege kreeg een knap vervolg met de eerste uitzege in de competitie. De Buffalo’s hebben hun zware novembermaand prima aangevat.

Ook de 3-5-2 waarmee Genk charmeerde op Anfield bleek niet de juiste formule. Wat heeft Mazzu nu nog niet geprobeerd? De Genkse coach zoekt al vanaf het begin naar hét systeem om Genk aan het voetballen te krijgen. Zijn twijfel heeft zich ook in de spelersgroep gemanifesteerd, ze hebben geen idee wat ze moeten doen als ze het veld opkomen. Het besluit van het Genkse bestuur staat vast, de dagen van Mazzu in Genk zijn geteld. Het officieel communiqué volgt wellicht heel snel. Amper 160 dagen na zijn aanstelling begin juni is het avontuur al over. De cijfers zijn duidelijk, 20 op 42. In combinatie met een bedroevend spelpeil is dat simpelweg een buis over de hele lijn.

Na de 0-2 was de tweede helft één langgerekte lijdensweg voor Mazzu. Na zes jaar Charleroi had hij er zoveel van verwacht, die eerste kan bij een topclub. Een trieste aftocht voor een aimabel man. Zijn passage in de Luminus Arena is er één om snel te vergeten.