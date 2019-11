Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal na uitschakeling Genk: “'t Is de schuld van Clement (hij was de beste trainer geweest voor dit Genk)”

Stephan Keygnaert

27 november 2019

23u08 1

Auf Wiedersehen, zongen die van FC Salzburg. 1-4. Rampspoed over Racing Genk, en alvast een lastige start voor Hannes Wolf. Onze landskampioen zit diep. Dit verhaal is er evenwel een van medeleven.

Iedereen op de tribunes had een vlaggetje gekregen.

Het roadbook dat Hannes Wolf zijn spelers had meegegeven, was bedoeld om de paslijnen door de as van het veld - de leefwereld van dit FC Salzburg, een ploeg die vliegt zonder vleugels - af te snijden.

Of Dimitri de Condé dit keer met Wolf wél de juiste keuze maakte, valt af te wachten - je krijgt vanuit Duitsland gemengde geluiden over de jongeman -, maar Wolf liet Racing Genk alvast beginnen met een duidelijk tactisch idee. Dat hebben wij van Felice Mazzu veel te weinig, omzeggens nooit, gezien.

