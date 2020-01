Officieel: Genk huurt Didillon van Anderlecht tot einde seizoen met aankoopoptie



KDZ/PJC

27 januari 2020

20u59 0 Racing Genk Na een lange onderhandelingsdag bereikte Anderlecht en Racing Genk eindelijk een akkoord over de overgang van Thomas Didillon naar de Luminus Arena.

Genk huurt de Franse doelman tot het einde van het seizoen en bedong in het huurcontract ook een optie tot aankoop. Anderlecht versterkt op deze manier wel een rechtstreekse concurrent in de strijd voor play-off 1. Genk van zijn kant heeft zijn vervanger voor de geblesseerde Maarten Vandevoordt beet. Didillon moet de komende weken in Genk de strijd aangaan met Gaëtan Coucke. (KDZ/PJC)

VIDEO: Didillon legde vandaag zijn medische tests af in de Luminus Arena