Nu ook officieel: Rangers nemen Hagi (21) definitief over van Racing Genk KDZ/MXG

27 mei 2020

18u29 0 Genk Ianis Hagi (21) wordt definitief overgenomen door Rangers FC. Dat bevestigde de Schotse kampioen op haar website. RC Genk leende hem sinds de winterstop uit, nu betalen de Schotten 5 miljoen euro voor de Roemeen.

“Ik ben heel enthousiast dat ik opnieuw deel mag uitmaken van de ploeg en dat ik dat prachtige shirt kan aantrekken. Er was interesse van andere clubs, maar het was altijd mijn doel om terug te keren naar Glasgow en voor de Rangers te spelen”, klinkt het bij Hagi.

Steven Gerrard, coach van de Rangers reageert ook op de clubwebsite: “Ianis is in Europa erkend als een jonge, talentvolle speler. Dat hij nu definitief voor ons komt spelen is geweldig nieuws. Ik heb met hem snel een goede band opgebouwd. Het is een plezier om hem te trainen omdat hij heel leergierig is en altijd maar beter wil worden. Hij kent het huis en de druk hier. Ik weet dat hij klaar is voor het komende seizoen.”

Genk haalde Hagi vorige zomer bij Viitorul Constanta voor vier miljoen, maar de Roemeen kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Noch onder Mazzu, noch onder Wolf verwierf hij een vaste basisplaats. Bij de Rangers speelde Hagi sinds januari twaalf wedstrijden, waarin hij drie keer tot scoren kwam.

