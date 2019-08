Nu al letterlijk aan zijn plafond in Genk: kampioen stelt Nigeriaanse reus (en Slovaakse middenvelder) voor Kjell Doms

27 augustus 2019

14u56 0 RC Genk Patrik Hrosovsky (27) en Paul Onuachu (25). Racing Genk stelde zopas zijn laatste nieuwkomers voor. Spelers die Genk al geruime tijd op het verlanglijstje had staan en nu ook eindelijk beet heeft.

Twee spelers, twee verschillende verhalen. Maar één constante, Racing Genk was hen al langer op het spoor en is blij hen nu te kunnen inlijven. “Patrik volg ik al sinds mijn eerste maanden als technisch directeur van Genk (sinds maart 2015, red)”, lachte Dimitri de Condé. “Het werd ons snel duidelijk dat hij op termijn de vervanger zou kunnen worden van Ruslan Malinovskyi, zeker voetbaltechnisch qua spelintelligentie. Alleen bleek het heel moeilijk om hem weg te halen bij Pilsen. Hetzelfde geldt ook voor Paul Onuachu. Hij staat ook al meer dan twee jaar op ons verlanglijstje, maar het behouden van Paul was voor FC Midtjylland lange tijd belangrijker dan gelijk welk bod. We zijn blij dat we beide spelers nu wél naar Genk hebben kunnen halen.”

De Slovaakse middenvelder kon al proeven van het niveau in de Jupiler Pro League. Hij viel afgelopen weekend in tegen Anderlecht en voordien was hij aan het werk tegen Antwerp in de derde voorronde van de Europa League. “Twee ploegen met een totaal andere speelstijl, maar ik voelde meteen dat het hier allemaal een stap sneller gaat. Ik wist al een tijdje dat ik naar Genk zou komen, maar ik wilde wel in schoonheid afscheid nemen van Pilsen. Het is toch een ploeg waar ik tien jaar gespeeld heb. Al voelde ik me wel al even klaar voor een nieuwe uitdaging.” Hrosovsky brengt ervaring met zich mee, zo weet hij bijvoorbeeld hoe het voelt om te scoren in de Champions League. “Ik scoorde vorig seizoen op Real Madrid, een onvergetelijk moment. Dat smaakte naar meer en ik kan niet wachten om aan de Champions League te beginnen, al is Real deze keer geen must voor mij.”

Ook Paul Onuachu komt met heel veel honger en ambitie naar België. “Het frustreert mij een beetje dat Midtjylland de transfer zolang heeft geblokkeerd”, klonk het. “Bij de Nigeriaanse nationale ploeg heb ik lang met Wilfred Ndidi gepraat over Genk en ik was er snel uit dat dit de volgende stap in mijn carrière moest worden.” Onuachu - tijdens zijn voorstelling zat de dubbele meter letterlijk al aan zijn plafond in Genk - geeft Mazzu door zijn specifiek profiel extra mogelijkheden in de spits. “Mijn lengte is een troef”, zegt Onuachu. “Maar ik moet het niet enkel hebben van mijn kopkracht, ook met de voeten vindt ik gemakkelijk de weg naar doel.” Met de komst van Onuachu en Hrosovsky is het inkomende werk van Genk afgerond. Op uitgaand vlak worden nog oplossingen gezocht voor Gano, Khammas en Jackers. Rond Berge en Samatta is het voorlopig windstil.