Nog altijd geen zege in de Champions League voor Genk: Enkel AEK Athene doet nog slechter KDZ

28 november 2019

13u53 0 Racing Genk 17 wedstrijden wacht Racing Genk nu al op een eerste zege in de Champions League. Tegen Napoli krijgen ze dit seizoen hun laatste kans om die negatieve reeks een halt toe te roepen. Enkel AEK Athene moest nóg langer wachten op een eerste driepunter.

Europees overwinteren? Graag. Al wisten ze bij Racing Genk snel dat dat ijdele hoop zou zijn in een groep met Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg. Dé doelstelling voor deze campagne was eindelijk die eerste overwinning pakken op het kampioenenbal, na twaalf wedstrijden zonder. Intussen heeft Genk er ook wedstrijd zeventien opzitten en laat die eerste zege nog steeds op zich wachten. In de geschiedenis van de Champions League is er maar één ploeg die minstens tien wedstrijden speelde en nóg langer moest wachten op een eerste driepunter en dat is AEK Athene. De Grieken speelde in 1994 een eerste keer in de Champions League en speelden 21 wedstrijden zonder overwinningen. Match 22 was het wel prijs, toen klopten de Grieken Lille met 1-0. Racing Genk staat op de 2de plaats met 17 matchen zonder overwinning. De top vijf wordt vervolledigd door BATE Borisov, Partizan Belgrado en Rapid Wien, telkens met 12 matchen zonder zege.