Nieuwkomer Borges toont al flitsen van zijn klasse: “Ik wist het meteen: dit is een club voor mij” Kjell Doms

08 januari 2019

08u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Brazilianen in België. Dat is lang niet altijd een geslaagd huwelijk gebleken. Neto Borges (22) is vast van plan om wél door te breken in ons land. “Toen ik Genk bezig zag, wist ik dat het een club voor mij was.”

De eerste voortekenen zijn goed. Veel volume, veel power en een geweldige linker. Neto Borges heeft de eerste twee trainingsdagen in Benidorm gebruikt om flitsen van zijn klasse te tonen. “Ik hou ervan om aan te vallen, ik hou ervan om assists te geven en als het kan, ga ik ook graag mijn eigen kans.”

Borges weet wat hij wil en wat hij kan, bovendien kan hij het ook nog eens goed uitleggen. Voorlopig liever wel nog in het Spaans of het Portugees dan in het Engels. “Maar ik werk hard aan mijn Engels”, lacht hij. “Toen ik voor het eerst hoorde dat Racing Genk interesse toonde, ben ik de club meteen beginnen te volgen. De wedstrijden die ik zag en de offensieve manier van voetballen bevielen mij. Ik wist meteen dat Genk een club was die bij mijn kwaliteiten paste.”

Borges kwam het afgelopen jaar uit voor het Zweedse Hammarby en speelde 29 wedstrijden. “Op het moment dat Hammarby mij contacteerde, speelde ik bij Tubarão, een ploeg uit de vierde klasse in Brazilië. Toen ik de kans kreeg om naar Europa te komen, heb ik niet getwijfeld. Het was niet makkelijk om alles en iedereen achter te laten in Brazilië, maar om je dromen na te jagen moet je opofferingen maken. Ik heb het me nog geen seconde beklaagd, want deze transfer is opnieuw een grote stap voorwaarts in mijn carrière.”

Borges vreest geen lange aanpassingsperiode en wil graag zo snel mogelijk zijn stempel drukken. “De eerste stap naar het buitenland is vaak de moeilijkste”, legt hij uit. “Zeker als je uit een ander werelddeel komt. Het leven is anders, het eten is anders, de manier van voetballen is anders. Maar net omdat ik er al een jaartje Zweden heb opzitten denk ik dat het wel zal loslopen. Genk is een grote club in wording, met een stevige reputatie in Europa. Het niveau hier ligt een pak hoger dan in Zweden. Dat heb ik de eerste dagen op training al gemerkt, maar dat schrikt mij zeker niet af. De integratie zal vlot verlopen, al hangt die voor een groot stuk ook af van mijn prestaties op training. Ik ga mij volledig geven en hopelijk pakken we op het einde van het seizoen de titel.”

Vriendin studeert nog

Voorlopig zal Borges nog alleen in Genk verblijven, al hoopt hij dat daar snel verandering in komt. “Mijn vriendin Milenna studeert op dit moment nog voor advocaat in Brazilië. Ik wil niet dat ze haar studies opzegt voor mij. Ik heb mijn droom kunnen waarmaken, ik gun haar hetzelfde. Zodra ze afgestudeerd is, trekt ze bij mij in en heb ik er ook een zaakwaarnemer bij (lacht).”