Ndongala haakt af voor Limburgse derby KDZ

27 september 2019

14u07 0

De titel van beste ploeg van Limburg staat zaterdagavond op het spel in Stayen. Racing Genk maakt de verplaatsing naar Sint-Truiden in elk geval zonder Dieumerci Ndongala. “Ndongala heeft tegen Ronse opnieuw een tik tegen de enkel gekregen en is niet fit”, vertelde trainer Felice Mazzu. “We gaan er niet vanuit dat het echt ernstig is, maar we willen ook geen risico’s nemen.”

Genk trok woensdag ook al naar Stayen om te trainen op het kunstgrasveld. “Vooral voor de jongens die het niet gewend zijn, is dat belangrijk”, ging Mazzu verder. “Ik wil vooral continuïteit zien, we hebben ons goed hersteld met twee overwinningen na die pandoering tegen Salzburg. Er zit opnieuw een positieve ‘vibe’ in de ploeg.” Benieuwd of dat volstaat voor de drie punten tegen de Kanaries.