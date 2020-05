Na transfer van Hagi: RC Genk rondt kaap van 80 miljoen euro aan transferinkomsten in één jaar ABD

27 mei 2020

18u33 2 Genk Het geld blijft binnenstromen in de Luminus Arena. Na Het geld blijft binnenstromen in de Luminus Arena. Na de transfer van Ianis Hagi , die voor vijf miljoen euro definitief naar Rangers verhuist, staat de teller van Racing Genk op 83,7 miljoen euro aan transferinkomsten in... Eén jaar tijd.

Jackpot voor Racing Genk dit seizoen. De Limburgers verkochten na hun kampioenenjaar sterkhouders voor enorme bedragen, met Sander Berge als primus. De Noorse middenvelder bleef bij Genk tot de winterstop om de Champions League-campagne te spelen. Afgelopen winter verkaste hij voor voor 21,5 miljoen euro - plus 20 procent op de doorverkoop - naar Sheffield United. Zo bracht hij iets meer op dan Leandro Trossard, Belgische winger die voor voor 20 miljoen euro naar Brighton trok. Ruslan Malinovskyi (voor 13,7 miljoen euro naar Atalanta) en Mbwana Samatta (voor 10,5 miljoen euro naar Aston Villa) zorgden ervoor dat dé vier sterkhouders van de kampioenenploeg samen maar liefst 65,7 miljoen euro opbrachten. Ongeziene cijfers voor onze competitie.

(Lees verder onder de foto)

Genk passeerde ook nog flink langs de kassa voor Joseph Aidoo, de verdediger verhuisde voor 8 miljoen naar Celta de Vigo. Manuel Benson kostte Antwerp 3 miljoen euro, van Marcus Ingvartsen recupereerde Genk nog 1,5 miljoen euro en Ibrahima Seck leverde 500.000 euro op. Daar komt nu nog de transfer van Ianis Hagi bij. Rangers, waar de Roemeen sinds deze winter op huurbasis speelde, legt een bedrag van 5 miljoen euro op tafel. Racing Genk heeft zo in één jaar tijd in totaal 83,7 miljoen euro binnen gekregen aan transferinkomsten.

De uitgaande transfers opgelijst:

• Sander Berge voor 21,5 miljoen euro naar Sheffield United

• Leandro Trossard voor 20 miljoen euro naar Brighton

• Ruslan Malinovskyi voor 13,7 miljoen euro naar Atalanta

• Mbwana Samatta voor 10,5 miljoen euro naar Aston Villa

• Joseph Aidoo voor 8 miljoen euro naar Celta de Vigo

• Ianis Hagi voor 5 miljoen euro naar Rangers

• Manuel Benson voor 3 miljoen euro naar Antwerp

• Marcus Ingvartsen voor 1,5 miljoen euro naar Union Berlin

• Ibrahima Seck voor 500.000 euro naar Zulte Waregem

Ook veel uitgaven

En wat met de uitgaven? Die zijn niet min voor een Belgische club. De Limburgers spendeerden in de zomer van 2019 al meer dan 30 miljoen euro aan Bongonda, Onuachu, Hrosovsky, Hagi, Cuesta, Nygren en Odey. Nooit eerder gaf Genk zoveel uit in één mercato. Enkel Onuachu - toch 9 goals in 22 competitiewedstrijden - en Carlos Cuesta krijgen een voldoende achter hun naam. Genk gaf afgelopen wintermercato iets meer dan vijf miljoen uit aan Daehli, Thorstvedt, Didillon en Kouassi. Een totaal van 35 miljoen aan uitgaven. De conclusie: Genk boekte in één jaar tijd een winst van 48,7 miljoen euro. Geen enkele Belgische club doet beter.