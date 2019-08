Exclusief voor abonnees Na “per-féc-te” hattrick wakkert interesse in Samatta alleen maar aan: “Zolang ik hier ben, geef ik alles” Niels Vleminckx

19 augustus 2019

08u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Racing Genk tankte nog eens vertrouwen. 0-4 tegen Waasland-Beveren. Ally Samatta hielp zijn club met een hattrick en wakkert zo de interesse in hem alleen maar aan.

De wedstrijdbal klemde hij stevig vast onder zijn arm. “Trots”, noemde Ally Samatta zichzelf. Drie keer scoren in één match went nooit. Zelfs niet voor een seriedoelpuntenmaker. Zelfs al was het máár tegen Waasland-Beveren - het wordt zonder twijfel degradatievoetbal op de Freethiel dit jaar. “Ik heb een speciale plek voor deze bal. Niet hier in België. Ik stuur hem op naar Afrika.”

