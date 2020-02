Exclusief voor abonnees Na meer dan halfjaar traint Vukovic opnieuw mee bij Genk: “Als Didillon zo blijft keepen, kom ik er dit seizoen niet meer in” Kjell Doms

24 februari 2020

23u33 0 Racing Genk Eindelijk kan hij het gras opnieuw ruiken. 6 maanden en 25 dagen nadat hij zijn achillespees afscheurde, trainde Danny Vukovic (34) vandaag voor het eerst opnieuw mee met de groep. De Aussie over zijn revalidatie en de toekomst bij Genk. “Als Didillon zo blijft spelen, kom ik er dit seizoen niet meer in.”

Oog in oog met Joakim Maehle houdt hij de Deen van een goal. Zijn ploegmakkers ­vieren de save alsof het een winningoal was. Danny Vukovic is back. En daar werkte de Australiër keihard voor, zo blijkt uit onderstaande video.

