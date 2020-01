Na het uitvallen van Vandevoordt: Racing Genk denkt aan Kalinic KDZ/MVS/NP/FDZ

18 januari 2020

03u00 0 Racing Genk Brute pech voor Genk en Vandevoordt. De 17-jarige doelman moet door een elleboogblessure een kruis maken over de rest van het seizoen. Genk denkt aan een vervroegde terugkeer van Nordin Jackers of een huur van Lovre Kalinic.

Racing Genk moet alsnog op zoek naar een nieuwe doelman. Maarten Vandevoordt blesseerde zich maandag op training. “Op een trap van Bongonda overstrekte hij zijn elleboog”, zei ­Hannes Wolf op de persconferentie. Een paar dagen rust moesten soelaas brengen, maar de pijn bleef en onderzoek wees uit dat er een ligament van de rechterelleboog geraakt was. In die mate dat het operatief versterkt moet worden, maandag gaat hij onder het mes. Door die ingreep zal hij drie tot vier maanden out zijn: einde seizoen dus. Na Vukovic, die in de zomer zijn achillespees afscheurde, is Vandevoordt al de tweede Genkse ­keeper die voor maanden out is. Tobe Leysen, de derde doelman, blesseerde zich aan de knie en is óók niet inzetbaar. Gaetan Coucke is de enige keeper van de A-kern die fit is, tegen Zulte Waregem zit de 18-jarige Seppe Bastiaens op de bank.

“We hebben dit seizoen al heel wat pech gehad met onze doelmannen”, zegt TD Dimitri de Condé. “Het staat vast dat we nog een extra doelman halen die Coucke het vuur aan de schenen kan leggen. Er liggen een aantal namen op tafel en we hopen tegen begin volgende week een nieuwe doelman binnen te halen.” Genk wil die aantrekken op huurbasis, omdat het ­ervan uitgaat dat zowel ­Vukovic als Vandevoordt fit zal zijn om aan het nieuwe seizoen te beginnen.

De meest logische naam is die van ­Nordin Jackers. Jackers is eigendom van Genk en wordt op dit moment uit­geleend aan Waasland-Beveren, waar hij het tot dusver prima gedaan heeft. “Nordin had een optie in zijn contract staan waardoor hij vervroegd kon ­terugkeren, maar die optie is een paar dagen geleden vervallen. Dat maakt dat een terugkeer van Nordin op dit ­moment niet zo simpel is.”

Zijspoor bij Aston Villa

Een andere naam die op tafel ligt, is die van Lovre Kalinic. De 29-jarige Kroatische ex-doelman van AA Gent, die vorig seizoen nog doelman van het jaar werd bij ons, zit op een zijspoor bij Aston Villa. Hij wil absoluut aan spelen toekomen met het oog op het EK van deze zomer. “Ik kan enkel zeggen dat Kalinic effectief een naam is die bij ons is gevallen”, zegt de Condé. Ook de naam van Ruud Boffin (32) weerklinkt. Hij wil het Turkse Antalyaspor verlaten en is bovendien Belg.