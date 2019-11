Na de lofzang van Klopp: het sterrenelftal dat ooit voor Racing Genk speelde en nu bijna 470 miljoen euro waard is DMM

05 november 2019

12u50 0 Racing Genk Mooie woorden van Jürgen Klopp gisteren aan het adres van Racing Genk. De succescoach van Liverpool roemde de Limburgse werking. Met recht en reden, want door de jaren heen passeerde een heel elftal aan wereldspelers in de Luminus Arena.

“Toen we in hun stadion alle spelers zagen die voor Genk hebben aangetreden, dacht ik: ‘Gelukkig moeten we het nu niet tegen hen opnemen’. Het is ongelooflijk welke spelers zij over de wereld hebben uitgestuurd, en daarvoor wil ik die club bedanken. Genk is een mooi verhaal.”

Met die woorden strooide niemand minder dan Jürgen Klopp gisteren met lof voor Racing Genk. De Duitser heeft zelf een ex-speler van de Limburgers in de rangen met Divock Origi en weet dat de ploeg door de jaren heen heel wat voetballers aan Europese topcompetities heeft afgeleverd.

In die mate zelfs dat je een volledig team kunt samenstellen met wereldtoppers die ooit nog voor de eerste ploeg van Genk uitkwamen. Divock Origi, Dennis Praet en Yannick Carrasco vergeten we dan even voor de goeie orde. Zij werden door Racing Genk opgeleid, maar speelden nooit voor de hoofdmacht. Dat is het enige criterium waar we ons aan houden. Tijd om de proef op de som te nemen en een team met een huidige waarde* van bijna 470 miljoen euro samen te stellen.

*(De huidige waarde van elke speler werd bepaald door de gespecialiseerde website: transfermarkt.com)

Doelman: Thibaut Courtois (41 wedstrijden, huidige waarde: 55 miljoen euro)

Wie anders? Geldt al jaren als één van de beste keepers ter wereld. Komt er nu stilaan door bij Real Madrid na een moeilijker eerste jaar. Courtois speelde na z’n debuut op 16-jarige leeftijd twee seizoenen voor Genk. Daarin was hij goed voor 41 wedstrijden. Nadien won hij bijna alles wat een voetballer kan winnen. Met de Europa League en de Spaanse titel bij Atlético en de Engelse titel bij Chelsea als uitschieters.

Centrale verdediger: Khalidou Koulibaly (64 wedstrijden, huidige waarde: 75 miljoen euro)

Kwam via Metz in Genk terecht op 21-jarige leeftijd in 2012. De Senegalees was in twee seizoenen goed voor 64 wedstrijden. Napoli haalde de rots in de branding weg bij Genk voor een bedrag van om en bij de 8 miljoen euro. Is sinds 2014 uitgegroeid tot een verdediger van absolute wereldklasse. Bij Napoli plakken ze niet voor niets een bedrag van 100 miljoen euro op z’n hoofd.

Centrale verdediger: Christian Kabasele (76 wedstrijden, huidige waarde: 8 miljoen euro)

Nog een Rode Duivel die doorbrak bij de Limburgers. Na passages bij Eupen en KV Mechelen begon het verhaal van Kabasele pas echt in de Luminus Arena. In twee seizoenen kwam hij 76 keer uit voor Genk. Na een goed EK als stand-in voor de geblesseerde Vincent Kompany verdient Kabasele nu z’n sporen in de Premier League. De voorbije seizoenen viel hij bij Watford allesbehalve uit de toon.

Centrale verdediger: Wilfred Ndidi (63 wedstrijden, huidige waarde: 35 miljoen euro)

Eigenlijk geen verdediger, maar een verdedigende middenvelder. Het is omwille van onze ‘typeploeg’ dat we Wilfred Ndidi een rijtje achteruit schuiven. Kwam op z’n 18de in België terecht en vertrok in de winter van 2016 na 63 wedstrijden uit Genk. Speelt intussen de sterren van de hemel als stofzuiger voor de verdediging bij Leicester.

Linksmidden: Timothy Castagne (78 wedstrijden, huidige waarde: 18 miljoen euro)

Speelde net als meerdere spelers in dit all-star team een seizoen of twee-drie in Genk. Was niet altijd even overtuigend als flankverdediger in z’n 78 matchen voor de Limburgers, maar ontbolsterde na zijn overgang naar Atalanta. De Italianen plukten Castagne voor 6,5 miljoen euro weg. Een investering die ze zich in Bergamo nog niet hebben beklaagd.

Centrale middenvelder: Sergey Milinkovic-Savic (24 wedstrijden, huidige waarde: 65 miljoen euro)

Was volgens transfermarkt.com 90 miljoen euro waard in 2018. Milinkovic-Savic liet zich maar één seizoen opmerken in Genk. De Serviër kwam in 2014 over van Vojvodina, maar toonde zijn kwaliteiten vooral op het WK voetbal onder de 20 jaar. De Serviërs wonnen het toernooi, waarna Lazio Roma met een zak geld aanklopte in de Luminus Arena. De deal werd uiteindelijk afgeklopt op 18 miljoen euro.

Centrale middenvelder: Ruslan Malinovskyi (107 wedstrijden, huidige waarde: 12,5 miljoen euro)

Het alfamannetje van Shevchenko bij de nationale ploeg van Oekraïne en inmiddels voor 14 miljoen euro naar Atalanta verkast. Malinoskyi ontpopte zich bij Genk tot het prototype van een moderne middenvelder. Heeft bovendien dynamiet in de benen. Speelde 107 wedstrijden in het shirt van de Limburgers, alleen jammer dat zijn verhaal er op een kleine vechtscheiding uitdraaide. Haalde het in onze ploeg met ex-Genkspelers ten nadele van Steven Defour.

Linksmidden: Kevin De Bruyne (97 wedstrijden, huidige waarde: 130 miljoen euro)

‘t Is dat De Bruyne samen met Courtois het beste is wat Genk ooit heeft voorgebracht. In die zin mogen we De Bruyne op gelijk welke plaats neerplanten in ons elftal. Bij Genk begon De Bruyne ook aanvankelijk op de flank. Na een mislukte passage bij Chelsea bracht de Bundesliga soelaas. De Bruyne is na zijn overgang van Wolfsburg naar Manchester City (76 miljoen euro) uitgegroeid tot één van de beste middenvelders in de wereld.

Rechterflankaanvaller: Leon Bailey (56 wedstrijden, huidige waarde: 40 miljoen euro)

Kwam op z’n 17de via Trencin terecht bij Racing Genk. De Jamaicaan viel in z’n 56 matchen voor de Limburgers vooral op door z’n snelheid en zijn goeie linkervoet. Kan in ons team vanop rechts naar binnen snijden. Bailey maakt sinds zijn overgang naar Leverkusen het mooie weer in Duitsland. Leverde Genk in de winter van 2017 zo’n 13 miljoen euro op.

Centrumspits: Christian Benteke (47 wedstrijden, huidige waarde: 15 miljoen euro)

Pendelde in z’n Belgische periode tussen Standard en Genk met uitleenbeurten bij KV Mechelen en KV Kortrijk. Zette pas echt stappen in 2011-2012 met 19 goals in 37 wedstrijden voor Genk. Daarna ging het naar Aston Villa waar hij ook in de Premier League ontbolsterde. Liverpool telde 45 miljoen euro neer voor de Rode Duivel, ook Crystal Palace had een clubrecord van 30 miljoen euro over voor ‘Big Ben’.

Linkerflankaanvaller: Leandro Trossard (115 wedstrijden, huidige waarde: 16 miljoen euro)

De laatste topper die Genk verliet. De winger kreeg een aantal jaren en uitleenbeurten om te rijpen alvorens zijn kans te krijgen in de Luminus Arena. Speelde alles samen wel 115 wedstrijden voor de Limburgers en kwam daarbij 38 keer tot scoren. Uiteindelijk betaalde Brighton and Hove Albion 20 miljoen euro voor zijn diensten. Scoorde afgelopen weekend nog een winner in de Premier League.