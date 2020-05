Mooi gebaar van RC Genk: club verlengt alle abonnementen kosteloos tot de winterstop Redactie

13 mei 2020

12u07 12 RC Genk In tegenstelling tot bij de meeste andere clubs, is Racing Genk nog niet begonnen aan de verkoop van abonnementen voor het komende seizoen. Die komt er voorlopig ook niet: de huidige houders van een seizoenskaart zien die kosteloos verlengd tot aan de winterstop. Knappe geste van de uitttredende kampioen.

“De impact van de coronacrisis zullen we nog lang voelen”, schrijft KRC Genk. “Het is afwachten wat de toekomst zal brengen, ook in het voetbal. Die onzekerheid speelt ongetwijfeld ook bij onze supporters. Het voelt een beetje ongepast om te schrijven over abonnementen. Daarom vraagt KRC Genk zijn huidige abonnees om nu niet diep in de buidel te tasten voor het komende seizoen. Meer nog, de club verlengt alle abonnementen kosteloos tot de winterstop. Met andere woorden: we starten het nieuwe seizoen met meer dan 18.000 abonnees.

“Voorlopig géén abonnementenverkoop bij KRC Genk, dus. We stellen het belang van onze supporters voorop. Enerzijds als compensatie voor de zes gemiste wedstrijden afgelopen seizoen. En anderzijds om te anticiperen op onzekerheden zoals het aantal wedstrijden zonder of met beperkt publiek. Maar vooral: We beseffen als geen ander dat we jullie, al die straffe supporters, nu én ook volgend seizoen meer dan nodig hebben.”

“Huidige abonnementen zullen minstens tot de winterstop – januari 2021, dus - blijven gelden. Als er tegen dan geen zes thuiswedstrijden voor publiek hebben plaatsgevonden, zal deze periode zelfs nog verlengd worden. Pas daarna zullen de huidige abonnementen verlopen. De verkoop van abonnementen voor de tweede seizoenshelft zal starten wanneer er meer duidelijkheid is.”

Lees ook: Club Brugge belooft abonnees volgend seizoen: “Geen match is geld terug”

Lees ook: Ondanks de onzekerheid: aboverkoop voor seizoen 2020-2021 bij KV Mechelen neemt blitzstart

Lees ook: D-day voor doelmannen: RC Genk kiest vandaag z’n nummer 1 (naast Vandevoordt)